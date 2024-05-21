Мужчины обязаны сделать это до 16 июня.

Мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за отъезда за границу на срок более трех месяцев, должны до 16 июня лично приехать в Украину и прийти во временный центр комплектования и стать на воинский учет.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 16 мая 2024 г. № 563 "О внесении изменений в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".

В частности, отмечается, что у мужчин есть 30 дней от начала вступления в силу постановления правительства, то есть до 16 июня.

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"Граждане Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабинета министров Украины от 16 мая 2024 г. № 563 стать на воинский учет путем личного прибытия в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, орган СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов по их выбору", - говорится в решении Кабмина.

Мобилизация в Украине - это нужно знать сегодня

Как сообщал УНИАН, обновленный закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Предусмотрено, все призывники, военнообязанные и резервисты в течение 60 дней должны явиться в ТЦК, в ЦПАУ или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных через приложение "Резерв+".

В то же время, постановлением правительства № 560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" предусмотрено, что в случае неуточнения в течение 60 дней военнообязанным своих данных повестка будет направляться ему по почте. То есть, такие правила начнут действовать с середины июля.

Также отныне все женщины-медики и фармацевты должны стать на воинский учет, если хотят трудоустроиться. Ранее исключенная норма предусматривала, что женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не стояли на воинском учете, могут работать как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Кроме того, стоит обратить внимание, что Центры предоставления административных услуг не будут направлять военнообязанных в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки или на прохождение военно-врачебных комиссий. Это не является их функцией. Мобильное приложение "Резерв+" и ЦПАУ - это сервисы по обновлению данных.

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