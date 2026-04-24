10 проектов готовы к запуску: в Минобороны рассказали о подготовке реформы мобилизации

Министр обороны рассказал о достижениях за последние несколько месяцев.

Продолжается подготовка к трансформации, направленной на улучшение условий мобилизации и службы в Силах обороны, и часть проектов уже готова к запуску.

Об этом сообщил в Telegram министр обороны Михаил Федоров. "Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Детали – позже", – сказал он.

Он отметил, что за время пребывания в должности увидел вызовы и болезни, которые не лечили десятки лет. "Тотальное отсутствие целей и ответственности внутри системы. Множество людей, которые должны сесть, с одной стороны, и талантов, которым нужно просто предоставить возможность работать, – с другой. Культура страха и лжи и в то же время героизм, технологии, инновации и асимметрия", – написал Федоров.

О достижениях

Среди достижений Федоров, в частности, называет то, что март стал рекордным месяцем по потерям для врага по всем категориям: от военных – уничтожено 36 тыс. оккупантов, до техники и ПВО.

Министр говорит об обновлении подхода к привлечению средств через механизм "Рамштайн". "Рекордный анонс $38 млрд на 2026 год и работа над качеством и контролем поставок помощи", – добавил он.

По его словам, за один квартал закуплено качественных дронов и роботизированных платформ больше, чем за весь прошлый год. "Дополнительно направили 400 млн грн на развитие дроново-штурмовых подразделений и проанализировали успешные операции. Формируем новый концепт ведения боя – синергию дронов и наземных подразделений для системного уничтожения врага и сдерживания его продвижения", – сказал Федоров.

Также министр сообщил о рекордном контракте на ракеты PAC для Patriot при поддержке Германии, который начнет реализовываться со следующего года, но является основой для поиска ракет сегодня благодаря будущим контрактам.

О решении проблем

Министр обороны подчеркнул, что диагностировано большинство причин фундаментальных проблем, которые должны быть решены:

"С цифрами, фактами и фамилиями. На лжи невозможно построить эффективную систему".

Назначение Федорова

Как сообщал УНИАН, 14 января Верховная Рада назначила Михаила Федорова на должность министра обороны. За это решение проголосовали 277 народных депутатов.

До этого Федоров возглавлял Министерство цифровой трансформации.

Глава фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности и обороне Давид Арахамия отмечал, что 2 млн человек будут сняты с розыска Территориальными центрами комплектации и социальной поддержки в рамках реформы мобилизации.

По его словам, Федоров представит свои наработки в профильном парламентском комитете, а также во фракциях и группах. Арахамия добавил, что там идет большая реформа, которая в течение месяца будет представлена.

