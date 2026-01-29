Число забронированных за год значительно возросло: в правительстве озвучили цифры

Чиновники подчеркивают важность баланса между потребностями армии и ситуацией в экономике.

За последний год количество военнообязанных с "бронню" от мобилизации выросло на 300 тысяч человек. Об этом рассказал министр экономики Алексей Соболев, которого цитирует lb.ua.

Так, комментируя вопрос бронирования, министр подчеркнул важность сохранить баланс, чтобы не сорвать мобилизацию и не навредить экономике. По мнению Соболева, сохранить баланс между бронированием и мобилизацией удается, хотя количество забронированных и выросло.

"На самом деле бронирование за последний год выросло. У нас было около миллиона забронированных людей, сейчас – около миллиона трехсот [тысяч]", – сказал он.

Видео дня

По словам чиновника, ранее военные просили уменьшить количество забронированных. Однако бронирование, по его мнению, тоже важно, поскольку ради получения "брони" некоторые люди выходят из "тени" и начинают работать официально.

"Люди, которые бронируются, выходят из серого рынка занятости. Это позволило поднять требования для компании, бронирующих работников, в частности по средней зарплате. Это высвободило десятки миллиардов средств", – сказал он.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за последние семь месяцев Украина существенно улучшила показатели укомплектованности подразделений, достигнув стабильного выполнения планов по набору личного состава.

По его словам, этого удалось достичь благодаря двум ключевым факторам: лучшему, более человечному отношению к военнообязанным и усилению мотивации. По его словам, важную роль сыграло улучшение работы ТЦК, командиров и всей системы подготовки и сопровождения мобилизованных, ведь проблемы чаще всего возникают там, где отсутствует нормальное отношение к людям.

Вас также могут заинтересовать новости: