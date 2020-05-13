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В центре Киева собираются автоперевозчики для акции протеста под Кабмином (фото)

08:13, 13 мая 2020
Общество
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Акция протеста начнется в 10 часов / PavlovskyNews

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"На Европейскою площадь съезжаются автобусы со всей страны. Перевозчики готовятся к масштабному митингу. Судя по заявлению водителей, они будут добиваться от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки. Люди жалуются, что из-за запретов им нечем кормить своих родственников. Акция назначена на 10:00", - сказано в сообщении.

В центре Киева много автобусов / PavlovskyNews

Также указано, что автобусы продолжают прибывать в центр столицы, поэтому жителям Киева следует готовиться к большим пробкам.

Судя по информации сервиса Google Maps, в настоящее время в центре Киева уже заблокированы ряд улиц. В частности, и прилегающие к Европейской площади.

Ситуация на дорогах центра города сложная / Google Maps

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения, который планируется проводить в 3 этапа. Об этом УНИАН сообщил источник в ведомстве.

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