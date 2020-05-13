В центре Киева собираются автоперевозчики для акции протеста под Кабмином (фото)

Водители намерены требовать от Кабмина разрешить внутренние и международные перевозки.

В центре Киева в среду утром собираются представители автоперевозчиков, которые намерены провести акцию протеста.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"На Европейскою площадь съезжаются автобусы со всей страны. Перевозчики готовятся к масштабному митингу. Судя по заявлению водителей, они будут добиваться от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки. Люди жалуются, что из-за запретов им нечем кормить своих родственников. Акция назначена на 10:00", - сказано в сообщении.

Также указано, что автобусы продолжают прибывать в центр столицы, поэтому жителям Киева следует готовиться к большим пробкам.

Судя по информации сервиса Google Maps, в настоящее время в центре Киева уже заблокированы ряд улиц. В частности, и прилегающие к Европейской площади.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения, который планируется проводить в 3 этапа. Об этом УНИАН сообщил источник в ведомстве.