Мининфраструктуры разработало план восстановления пассажирского сообщения в три этапа

В частности, первый этап предусматривает запуск с 22 мая городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района).

Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения, который планируется проводить в 3 этапа. Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве инфраструктуры.

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В частности, первый этап предусматривает запуск с 22 мая городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района).

С 29 мая планируется запуск внутриобластных автоперевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс": в западном направлении – 11 пар, в южном – 10, в днепровском – 6, в восточном 12, в азовском – 3. Также с 29 мая планируется запуск внутреннего авиасообщения.

Второй этап предусматривает запуск с 9 июня межобластных и международных автоперевозок, в том числе маршрутных такси. С 12 июня планируется запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.

Третий этап планируется после завершения карантина и предусматривает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов. А также запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для приема/отправки международных рейсов.

Источник в Мининфраструктуры отметил, что этот план пока не утвержден Кабинетом министров и может измениться.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нынешние показатели заболеваемости COVID-19 позволяют рассматривать следующие этапы смягчения карантина.

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