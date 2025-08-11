Рыженко заявил, что вероятно речь идет о мине ЯРМ.

Три человека, которые погибли во время купания в Одесской области, могли подорваться на якорных речных минах (ЯРМ). Об этом сказал капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба военно-морских сил ВСУ в 2004-2020-х годах Андрей Рыженко в эфире Киев24.

По его словам, причиной взрыва скорее всего были именно якорные речные мины.

"Это небольшая мина весом всего 17 кг, из них три килограмма взрывчатки. Она предназначается для постановки на дно, чтобы не допускать десанты на реках. И противник много таких мин поставил в 2022 -2023 годах", - отметил эксперт.

Рыженко рассказал, что мины находятся на глубине от 1 до 12 метров. И многие из них противник выставил вдоль левого побережья Днепра.

"Когда они взорвали Каховскую ГЭС, то эти мины течением выбросило в Черное море. И их просто прибило на мелководную часть нашего побережья", - добавил он.

По его словам, мины могут детонировать из-за контакта с человеком. Мину, которая имеет своеобразные рога, можно случайно толкнуть мину во время купения и этого будет достаточно для взрыва.

Что известно о взрыве мин в Одесской области

Как сообщал УНИАН, 10 августа в Одесской области в Черном море, недалеко от побережья, произошли взрывы - погибли три человека, которые были в воде.

По данным регионального главка Национальной полиции, трагедия днем в Белгород-Днестровском районе.

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер отмечал, что люди погибли из-за игнорирования запрета отдыха на определенных пляжах. По его словам, один человек погиб в Каролино-Бугазе, еще один мужчина и женщина - в Затоке.

По его словам, все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах.

По его словам, сейчас в области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания: 30 - в городе Одесса, по одной - в Черноморске и Приморском Измаильского района.

