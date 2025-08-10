По данным ОВА, пляж, где произошла трагедия, из-за опасности официально закрыт для отдыха.

Сегодня в Одесской области в Черном море, недалеко от побережья, произошли взрывы - погибли три человека, которые были в воде. По данным регионального главка Национальной полиции, трагедия произошла днем 10 августа в Белгород-Днестровском районе.

"В результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих - женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло в одном из населенных пунктов Каролино-Бугазской общины.

Видео дня

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения полиции, специалисты управления взрывотехнической службы полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Устанавливаются полные обстоятельства трагических событий и решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

"Полицейские призывают жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на пляжные участки Черноморского побережья Одесской области, доступ к которым запрещен. Не пренебрегайте мерами безопасности и отдыхайте только на тех пляжах, которые разрешены для посещений", - отмечают правоохранители

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер отмечает, что люди погибли из-за игнорирования запрета отдыха на определенных пляжах. По его словам, один человек погиб в Каролино-Бугазе, еще один мужчина и женщина - в Затоке.

"Все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах. Это еще раз доказывает: пребывание в непроверенных акваториях - смертельно опасно", - подчеркнул чиновник.

По его словам, сейчас в области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания: 30 - в городе Одесса, по одной - в Черноморске и Приморском Измаильского района. Каждая из них прошла комплексную проверку - наличие укрытий, отсутствие минной опасности как на суше, так и в воде.

На видео, которые тиражируют в соцсетях, можно увидеть, что на побережье, где произошли взрывы, очень много людей.

Опасность на пляжах

Как писал УНИАН, в июле в Одесской области на побережье Черного моря два человека погибли из-за взрыва, вероятно, мины. Трагедия произошла на пляже, в курортном поселке Затока Каролино-Бугазской общины Белгород-Днестровского района. Погибли двое мужчин.

Тогда полицейские также призвали людей соблюдать правила режима военного положения - не выходить на пляжные участки побережья Одесской области, доступ к которым запрещен.

Вас также могут заинтересовать новости: