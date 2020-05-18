Власти Киева готовы с 25 мая открыть метро, решение - за Кабмином

Столица ждет соответствующего решения правительства.

Власти Киева готовы с 25 мая возобновить работу метрополитена и ждут соответствующего решения Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Готов Киев с 25 мая возобновить работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства", - сказал мэр столицы.

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Также Кличко сообщил о возобновлении работы в Киеве наземного транспорта с 22 мая.

"Также, как я говорил, мы планируем открыть работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Кличко призвал правительство дать разрешение на возобновление с 25 мая работы столичного метрополитена в обычном режиме. По его словам, когда все больше людей после смягчения карантина с 11 мая возвращаются на работу, в городе происходит транспортный коллапс.