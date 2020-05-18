В КГГА уточнили, какой общественный транспорт планируют запустить 22 мая
Столичные власти планируют запуск общественного транспорта на пятницу, 22 мая.
Об этом рассказал советник городского головы Киева Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24".
"Надеемся, что транспорт возобновит работу 22 мая. Хотя полноценно это будет 25 мая. Мы говорим о коммунальном транспорте, а не частном - маршрутках. Из того, что мы знаем, ходили маршрутки "Киевпастранса", людей туда пускали по пропускам. Предприятия также нанимают транспорт, чтобы развозить сотрудников", - сказал он.
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Также Бондаренко назвал условия для того, чтобы заработало столичное метро.
"Мы готовы к открытию метро, но с ограничениями. Это маски, дезинфекция, ограничение количества людей в метро. Персонала, чтобы обеспечить это, достаточно. Но мы вряд ли сможем пускать по 10 человек в вагон, как в Китае", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве заявили, что ослабления карантинных ограничений в отношении работы наземного общественного транспорта могут начать действовать уже с 22 мая.
При этом жителей столицы уже предупредили, что ТРЦ возобновят работу после запуска метрополитена.
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