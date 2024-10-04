Программа Метинвеста по реинтеграции ветеранов войны вошла в десятку финалистов Reuters: Sustainability Awards 2024.

В Лондоне состоялась гала-церемония награждения финалистов и победителей Reuters: Sustainability Awards 2024 - ведущей мировой награды, которой отмечают лидерство в сфере устойчивого развития бизнесов. По итогам премии Группа Метинвест вошла в первую восьмерку финалистов номинации "Разнообразие, равенство и инклюзия", в рамках которой отмечен проект "Путь героя: экосистема интеграции ветеранов Метинвеста".

Инициатива компании стала единственным проектом среди всех программ финалистов, который сфокусирован на поддержке ветеранов войны. Победителем в номинации "Разнообразие, равенство и инклюзия" признана швейцарская компания Holcim с проектом "Women On Wheels", сосредоточенном на привлечении женщин к производству в качестве водителей грузовиков.

"Для Метинвеста попадание в перечень финалистов всемирно признанной награды - это прежде всего оценка работы, которую ежедневно выполняют на наших предприятиях менеджеры, руководители и рядовые сотрудники. Реинтеграция бывших военных - это одновременно и вызов, и возможность для компании. Это наше будущее и путь для каждого крупного украинского бизнеса. Метинвест готов быть проводником этого направления в Украине, ведь каждый шестой наш сотрудник сейчас в рядах ВСУ. Мы готовы принять всех ветеранов, которые вернутся с войны, и будем активно развивать программу их поддержки, в зависимости от потребностей бывших военных", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

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Проект "Путь героя: экосистема интеграции ветеранов Метинвеста", который вошел в шорт-лист финалистов - это комплексная программа с рядом направлений, которые реализует компания для реинтеграции бывших военных во время их возвращения на работу. Всего в Метинвесте уже более 1 000 ветеранов приступили к работе, а 8 000 сотрудников продолжают служить в ВСУ, защищая Украину от российского вторжения.

"Reuters: Sustainability Awards" - ведущая мировая награда, которой отмечают лидерство всемирно известных брендов и бизнесов в сфере устойчивого развития. Награду получают те, кто действительно влияет на бизнес, общество и окружающую среду, создавая новый формат ведения бизнеса в XXI веке. В течение последних 14 лет премия служила ориентиром для компаний со всего мира. В 2024 году определены 16 победителей в четырех основных направлениях устойчивого развития бизнеса: "Климат и природа", "Стратегии и лидерство", "Стимулирование социальных изменений" (в эту категорию входит награда за "Разнообразие, равенство и инклюзию"), а также "Отчетность и инвестиции". Для Группы Метинвест это первая в истории номинация на Reuters: Sustainability Awards.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова также победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Компания делает акцент на двух основных направлениях - социальной адаптации ветеранов, в частности, психологической и медицинской помощи, и профессиональной адаптации, в частности обучении и переквалификации.