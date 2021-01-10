После взрыва на газопроводе было прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов.

На месте разгерметизации газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» на сегодняшнее утро факельное горение не наблюдается.

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Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате отключения ГРС «Вишневое» после взрыва было прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов Лубенского района: Лазорки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельное, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полунеевка, Казачье.

Также сообщается, что опасные вещества в воздухе не выявлены.

В пресс-службе «Лубныгаз» сообщили, что возобновление газоснабжения для жителей Лубенского района после взрыва на газопроводе начнется через несколько часов.

В частности, ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" ("Укртрансгаз") сообщил о возможности подачи газа на ГРС "Вишневое" в течение 1 - 1,5 часа. На настоящее время без газа остаются 2 тысячи 860 домохозяйств, 4 сельсовета и 7 бюджетных учреждений.

В пострадавшие населенные пункты направлены соответствующие подразделения "Лубныгаза", которые будут проводить восстановление газоснабжения бытовым потребителям.

Возобновление газоснабжения потребителям, согласно расчетам, произойдет в течение 2 часов после устранения аварии "Укртрансгазом".

Взрыв на газопроводе в Лубнах: детали

9 января в 15: 50 произошла разгерметизация магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области недалеко от города Лубны.

Причины взрыва с последующим горением расследуют правоохранители.

Жертв и пострадавших в результате аварии нет, транзиту газа ничего не угрожает.

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Авторы: Инна Андалицкая, Олег Булашев