К тушению пожара привлечены 40 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС.

Вблизи поселка Халепцы Лубенского района Полтавской области произошла разгерметизация газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Предварительно жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС Украины. В результате происшествия на газопроводе началось факельное горение, подачу газа на участок перекрыли.

К тушению пожара привлечены 40 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС. Дополнительно готовится к выезду отделение противофонтанных работ.

Взрыв под Полтавой

Ранее стало известно, что в городе Лубны Полтавской области раздался мощный взрыв и начался пожар.

В дальнейшем стало известно, что взрыв и пожар в Лубнах произошли в результате разгерметизации газопровода.

АО "Лубныгаз" сообщило о взрыве на участке вблизи села Калайдинцы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров