На место событий выехали спасатели.

Под Лубнами (Полтавская область) сегодня днем произошла разгермитизация газопровода. Местные жители сообщают, что был жуткий грохот, дрожали стекла в окнах, гудел пол.

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Как сообщает корреспондент УНИАН со ссылкой на Полтавское облуправление ГосЧС, разгермитизация произошла возле села Калайдынци.

«Наши специалисты еще не знают в каком газопроводе разгерметизация. Они еще туда едут. Там проходит несколько газопроводов»,- сообщили в управлении.

Тем временем местные жители рассказывают о пережитом в соцсетях. Некоторые даже приводят технические подробности инцидента.

«Это ужас... у нас тут стоял такой грохот, дрожали стекла в окнах, гудел пол...

Это очень страшно, поверьте»,- пишет в соцсетях Марианна Шакуро.

«Газопровод «Прогресс». Произошла разгерметизация и скопление природного газа до критического значения, что привело к взрыву»,- пишет Олексій Вікторович.

В сети появились видео с места событий.

Взрыв под Полтавой

Ранее стало известно, что в городе Лубны Полтавской области раздался мощный взрыв и начался пожар.

В дальнейшем стало известно, что взрыв и пожар в Лубнах произошли в результате разгерметизации газопровода.

АО «Лубныгаз» сообщило о взрыве на участке вблизи села Калайдинцы.

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Автор: Олег Булашев