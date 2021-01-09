Под Лубнами (Полтавская область) сегодня днем произошла разгермитизация газопровода. Местные жители сообщают, что был жуткий грохот, дрожали стекла в окнах, гудел пол.
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Как сообщает корреспондент УНИАН со ссылкой на Полтавское облуправление ГосЧС, разгермитизация произошла возле села Калайдынци.
«Наши специалисты еще не знают в каком газопроводе разгерметизация. Они еще туда едут. Там проходит несколько газопроводов»,- сообщили в управлении.
Тем временем местные жители рассказывают о пережитом в соцсетях. Некоторые даже приводят технические подробности инцидента.
«Это ужас... у нас тут стоял такой грохот, дрожали стекла в окнах, гудел пол...
Это очень страшно, поверьте»,- пишет в соцсетях Марианна Шакуро.
«Газопровод «Прогресс». Произошла разгерметизация и скопление природного газа до критического значения, что привело к взрыву»,- пишет Олексій Вікторович.
В сети появились видео с места событий.
Взрыв под Полтавой
- Ранее стало известно, что в городе Лубны Полтавской области раздался мощный взрыв и начался пожар.
- В дальнейшем стало известно, что взрыв и пожар в Лубнах произошли в результате разгерметизации газопровода.
- АО «Лубныгаз» сообщило о взрыве на участке вблизи села Калайдинцы.
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