'У РФ очень много нездоровых идей': Зеленский оценил риски для Украины со стороны Беларуси

Президент отметил, что очень не хотелось бы, чтобы эти идеи стали страшной реальностью.

У россиян "очень много разных нездоровых идей", поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была в них втянута. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Отвечая на вопрос, существует ли угроза наступления со стороны Беларуси, глава государства заметил, что у россиян "очень много разных нездоровых и фантастических идей".

"Поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, и чтобы они превратились в страшную реальность", – подчеркнул он.

Угроза для Украины с севера

Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт Иван Тимочко отметил, что белорусы не обладают реальными навыками для самостоятельного проведения военных операций, а большая часть их вооружения уже давно была перекачана в российскую армию.

Кроме того, отметил он, у Беларуси нет большой армии, а проводить мобилизацию – это "давать оружие в руки тем белорусским гражданам, которых еще недавно российские и белорусские силовики пытали, избивали, а у многих – убивали родственников".

Тимочко отметил, что часть белорусской армии обучали российские "вагнеры", а часть командного состава, офицеров в Беларуси – россияне.

