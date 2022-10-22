По его словам, Крым для России важен лишь как плацдарм для шантажа Европы.

Для России полуостров Крым играет лишь важную военную роль и не более.

Об этом заявил первый заместитель командующего ССО в 2016−2019 годах, генерал-майор Сергей Кривонос.

"Что касается воды в Крым, то я считаю, что для россиян этот вопрос не стоял в приоритете. Поскольку их военные базы, которые находятся в Крыму после 2014 года, полностью обеспечены водоснабжением. То есть эти объекты они обеспечили водой в первую очередь. А что касается гражданского населения и водообеспечения для полей и виноградников, то их это никогда не волновало", - пояснил генерал.

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По его словам, Крым для России важен лишь как плацдарм для шантажа Европы.

"Крым всегда был интересен для россиян только с военной и политической точки зрения. Это плацдарм, с которого можно спокойно шантажировать Европу. Они часто маневрировали и маневрировали военными самолетами, которые могут нести ядерное оружие. Поэтому, если не будет воды для Крыма, то они просто используют это снова, чтобы обвинить Украину в этом", - подытожил Кривонос.

Освобождение Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил, что "может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем".

23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

По мнению экспертов, полноценная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) с деоккупации временно оккупированного Россией Крыма начнется в 2023 году.

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