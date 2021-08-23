Президент Зеленский заявил, что 46 иностранных делегаций - это по меньшей мере 46 доказательств того, что мир на стороне Украины.

Саммит "Крымской платформы" завершился, в нем приняли участие 46 делегаций из разных стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по завершению саммита в Киеве.

"46 иностранных делегаций высокого уровня - это по меньшей мере 46 доказательств того, что наш мир не перешел в формат "каждый сам за себя", что он будет и в дальнейшем объединяться против несправедливости, что он был, есть и будет на стороне Украины, то есть на стороне правды и принципов международного права", - подчеркнул глава государства.

По мнению президента, этот саммит и поддержка важны для крымчан, которые "с каждым годом понимают, что их обманули, использовали, и что они нужны России как склад для хранения оружия".

"Они точно увидят этот саммит, они будут знать, что о крымчанах не забыли и не забудут, и отныне это закреплено на самом высоком международном уровне. Ведь мы имеем одобренную всеми участниками декларацию "Крымской платформы"...", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что декларация открыта для присоединения других государств и международных организаций.

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Декларация участников саммита "Крымской платформы"

Как сообщал УНИАН, результатом саммита "Крымской платформы" стала принятая всеми участниками декларация, которая фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Кроме того, впервые на международном уровне Российская Федерация признана государством-оккупантом и, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, она должна немедленно прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций.

Также в каждой стране будет определено уполномоченное лицо, которое будет сотрудничать с Офисом "Крымской платформы".

Автор: Антонина Доломанжи