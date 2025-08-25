Сергей Бескрестнов назвал ее "камерой заднего вида".

На одном из российских разведывательных дронов типа "Орлан" была обнаружена дополнительная видеокамера. Об этом рассказал украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов (Флеш).

По его словам, ее можно назвать "камерой заднего вида". Бескрестнов предположил, что с ее помощью российский беспилотник должен был бы спасаться от украинских средств-перехватчиков.

"Зенитные дроны "Рубикона" (российское элитное подразделение - УНИАН) также наносят нам все больше потерь разведывательных БпЛА. Поэтому мы сейчас тоже в поиске всех возможных решений против них", - отметил эксперт.

Видео дня

Другие интересные материалы о российском оружии

Ранее в CNN сообщали, что Россия стремится к производству более 6000 "Шахедов" в месяц. По информации издания, производство ударных дронов на территории России теперь обходится гораздо дешевле, чем в начале войны. В частности, если в 2022 году РФ платила в среднем 200 000 долларов за один такой беспилотник, то в 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов.

Также эксперты Defense Express выяснили, что Россия спустила на воду океанический фрегат, который строит крайне медленно. Речь идет о фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков" - "Адмирал Амелько", который может доставить гиперзвуковое оружие в океаны. Отмечается, что киль этого фрегата был заложен в 2019 году, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2027 году, что является медленным темпом.

Вас также могут заинтересовать новости: