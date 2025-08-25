Артистка также отметила, почему продолжает приезжать в нашу страну несмотря на опасность.

Известная грузинская певица Нино Катамадзе высказалась об украинцах во время войны.

Не секрет, что артистка более двадцати лет приезжает с концертами в Украину и этот год не стал исключением. По ее словам, за годы полномасштабного вторжения есть вещи, которые изменились в нашей стране.

"Музыка меняется. Даже песни о цветах и о любви здесь звучат иначе. Вчера они звучали в Тбилиси, а сегодня в Киеве - и это уже две разные песни. Потому что все живое всегда меняется. Да, усталость иногда сейчас также чувствуется. Но это нормально. Даже если она есть - я люблю все, что здесь: и уставшее, и полное сил, и молодое. Дело в том, что я не из тех людей, которые могут сухо конвертировать эмоции в слова или формулы. Я из тех, кто приезжает сюда сердцем. Потому что моя душа требует, чтобы я была здесь. И я здесь", - подчеркнула Нино в интервью УП.

Катамадзе также отметила, что многое осталось неизменным в украинцах. Об этом она сказала так:

"Люди вокруг - несмотря на войну, несмотря на невероятные испытания - излучают любовь и силу. Любовь не изменилась. Благодарность не изменилась. Украинцы говорят: "Спасибо, что вы здесь". Но я делаю только то, что должен делать каждый человек. Быть рядом. Это естественно".

К слову, Нино Катамадзе известна своей проукраинской позицией. Звезда часто организовывает благотворительные концерты для украинцев, которые пострадали от войны.

Напомним, ранее грузинская певица Нино Катамадзе рассекретила, планирует ли переезжать в Украину.

