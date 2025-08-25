РФ вывела на испытания первую атомную субмарину с новыми гиперзвуковыми ракетами (фото)

К-572 "Пермь" позиционируют как первый среди атомных субмарин носитель ракеты "Циркон".

23 августа из Северодвинска на заводские ходовые испытания впервые вышел атомный подводный крейсер К-572 "Пермь". Об этом сообщает российский блог bmpd.

Субмарина стала пятым кораблем модифицированного проекта 08851 (проект 885М, шифр "Ясень-М"). Это также первая многоцелевая подводная лодка, на вооружении которой стоят крылатые ракеты "Циркон", которые россияне называют гиперзвуковыми.

Подводные лодки проекта 885/885М являются многоцелевыми атомными субмаринами с крылатыми ракетами. Их относят к четвертому (последнему на сегодня) поколению.

По данным из открытых источников, на лодках проектов 885 и 885М установлено десять торпедных аппаратов калибра 533 мм, расположенных под углом побортно в районе ограждения выдвижных устройств, а за ограждением находятся восемь вертикальных ракетных шахт.

Первый корабль серии - К-560 "Северодвинск" - заложили 21 декабря 1993 года и передали ВМФ РФ в опытную эксплуатацию 17 июня 2014 года.

В целом россияне хотят построить около десяти таких кораблей. По состоянию на март этого года ВМФ РФ имел пять новых многоцелевых субмарин, включая корабль базового проекта и модернизированные лодки.

Одним из наиболее важных событий для российского флота стало начало заводских ходовых испытаний тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который много лет находился на ремонте и модернизации.

Главным результатом последней должно стать существенное усиление ударной мощности корабля.

Также недавно стало известно об остановке ремонта авианесущего ракетного крейсера "Адмирал Кузнецов", который был последним российским авианосцем. В будущем корабль могут разобрать или продать.

