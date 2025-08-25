Виноград содержит более 1600 соединений, которые вместе поддерживают здоровье сердца, мозга, кишечника и всего организма.

Исследования показывают, что виноград может способствовать снижению кровяного давления, улучшению сна, повышению иммунитета и регулированию уровня сахара в крови и веса. Виноград содержит более 1600 соединений, которые полезны для сердца, кишечника, мозга и других органов, поэтому по праву может считаться настоящим "суперпродуктом". Об этом пишет verywellhealth.com, ссылаясь на исследование в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

"Виноград содержит множество соединений, некоторые из которых хорошо известны широкой публике, например, ресвератрол и кверцетин, а многие менее известны, но относятся к ограниченному числу структурных классов — флавоноиды, катехины, стильбены и т. д.", — заявил автор нового исследования Джон Пеццуто.

1. Защита клеткок

"Виноград богат антиоксидантами, которые защищают наши клетки от повреждений и окислительного стресса. Эти мощные вещества защищают наш мозг, сердце и клетки", — рассказала Джулия Зумпано, диетолог клиники Кливленда.

Кроме того, Зумпано отметила, что виноград содержит ресвератрол — антиоксидант, связанный с профилактикой рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Помогает контролировать уровень сахара в крови и вес

"Виноград также богат клетчаткой, которая помогает контролировать уровень сахара в крови, аппетит и вес. Клетчатка также питает кишечный микробиом", — добавила Зумпано.

3. Снижение артериального давления

"Виноград также является хорошим источником калия, который помогает контролировать артериальное давление, и содержит мало натрия, что также способствует поддержанию здоровых показателей артериального давления", — добавила Зумпано.

4. Способствует сну, иммунитету и здоровью костей

"Виноград является источником мелатонина, который способствует спокойному сну, и витамина С, который укрепляет иммунную систему", — сказала Зумпано.

Она также добавила, что содержащиеся в винограде витамин К, кальций, магний и калий способствуют укреплению костей.

Сколько винограда нужно есть?

"Все экспериментальные работы и клинические испытания, проводимые с виноградом, рассчитаны на использование эквивалента от одной до трёх порций свежего винограда в день, чаще всего двух порций", рассказал Пеццуто.

Он добавил, что одна порция винограда весит 126 граммов, что составляет примерно три четверти стакана.

Ранее диетологи составили список самых полезных суперпродуктов в 2025 году. В их числе - ягоды, авокадо и орехи.

