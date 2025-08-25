Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 25 августа, вырос на 20 копеек и составляет 41,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос сразу на 50 копеек и составляет 48,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 гривня, а евро - по курсу 47,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник подорожал на 18 копеек - до 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 25 августа, также вырос - до 48,78 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 25 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 6 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 47,91 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подорожал на 7 копеек - до 41,62 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,05 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 48,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,85 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: