До тех пор Путин будет придерживаться нарратива, что у них "все идет по плану" в Украине, отметил обозреватель.

Полноценная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) по деоккупации временно оккупированного Россией Крыма начнется в 2023 году.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Когда это начнется полномасштабно уже, тогда вообще они не смогут объяснять: а что происходит? По плану это или нет", – отметил эксперт. Видео дня

До тех пор, как отметил Коваленко, президент России Владимир Путин будет придерживаться нарратива, что у них "все идет по плану" в Украине:

"Что они выполняют какую-то свою миссию, что у них есть какой-то сценарий, по которому они действуют, что все их действия спланированы… Я уверен, что такой нарратив они будут поддерживать до 2023 года".

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что "может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем".

23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

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