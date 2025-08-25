Джерри Адлеру было 96 лет.

Американский актер Джерри Адлер, который известен по сериалу "Клан Сопрано", "Бруклинский мост" и "Квантовый скачок", ушел из жизни. Мужчине было 96 лет.

О смерти актера сообщила его семья в некрологе. Причину смерти пока не разглашают.

"Джерри Адлер умер 23 августа 2025 года в возрасте 96 лет. Он родился 4 февраля 1929 года и жил в Нью-Йорке", - написали родные звезды.

Видео дня

Позже представитель Адлера сообщил изданию Page Six, что актер "мирно умер во сне в Нью-Йорке".

"Великий актер, мой друг. Вы знаете его по одной из его культовых ролей в "Клан Сопрано", а также по множеству других ролей. Неплохо для человека, который начал сниматься только в 65 лет", - отметил друг Фрэнк Дж. Райли и опубликовал совместные фото с покойным актером в соцсети X.

Что известно о Джерри Адлере

Джерри начал свою актерскую карьеру в 65 лет. Первым сериалом с его участием был "Бруклинский мост". Но одной из самых выдающихся ролей стал персонаж Герман Хэш Рабкин, который был доверенным советником Тони Сопрано в "Клан Сопрано". Этот сериал получил немало престижных наград, в частности, 21 премию "Эмми" в различных номинациях, 5 наград "Золотого глобуса" и многие другие. Адлер также сыграл главную роль в фильме Вуди Аллена "Загадочное убийство на Манхэттене".

Напомним, ранее Дженнифер Энистон сделала болезненное признание о смерти Мэттью Перри.

Вас также могут заинтересовать новости: