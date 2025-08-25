Как понять, что работа, которую вы рассматриваете, действительно принесет долгое и комфортное сотрудничество? Эксперты по подбору персонала фармдистрибьютора БаДМ поделились, на что обращать внимание, особенно кандидатам без опыта или оказавшимся в новых жизненных условиях.

1. Выясните, есть ли адаптация и возможности развития

Все тонкости и задачи выбранной должности можно понять только в рабочем процессе. Именно поэтому качественное введение в профессию и обучение со стороны работодателя является критически важным. "В БаДМ новички получают четкий план адаптации и развития как через систему дистанционного обучения, так и корпоративные тренинги. На аптечных складах проходит стажировка с наставниками. Это отдельная должность, задача которой - повышать квалификацию работников", - рассказывает Ольга Палажченко, специалист по персоналу в г. Винница компании БаДМ.

Не забывайте и о долгосрочной перспективе: даже стартуя с должности начального уровня, выясните, есть ли программы развития и реальные примеры карьерного роста.

Более 60% руководителей среднего звена в БаДМ начинали с начальных позиций - хороший знак для тех, кто строит карьеру. Это поддержка конкурентоспособности и предоставление работникам возможности развиваться, менять позицию в компании и получать больший доход.

2. Исследуйте условия труда и надежность работодателя

Перед собеседованием узнайте больше о компании: выбирайте ту, которая стабильно работает на рынке, имеет признанные награды и официальный сайт. Это дает возможность проверить надежность работодателя.

Например, на сайте БаДМ видно, что компания на рынке с 1994 года, обеспечивает более 18000 аптек и медучреждений по всей стране и придерживается в работе международных стандартов, что подтверждает положительную репутацию компании среди работающих и потенциальных работников.

На самой встрече спрашивайте HR не только о зарплате, но и о графике, виде оформления, наличии оплачиваемого отпуска, техническом обеспечении, комфорте рабочего места - это ваша защита прав и социальных гарантий на работе.

"Для новичков важно понимание, что они защищены трудовым законодательством, и не окажутся в ситуации, когда после испытательного срока их "уволят" с работы без объяснения и зарплаты. Обязательно убедитесь, какие условия предлагает работодатель и чем это подтверждено", - рекомендует Жанна Коновалова, ведущий специалист по персоналу в г. Харьков.

На современных складах БаДМ работникам предлагают гибкий график, официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска, социальные льготы и безопасные условия - стандарт ответственных работодателей.

3. Ценности и корпоративная культура

Комфортно работать можно только там, где созвучны ваши ценности. Среди ценностей БаДМ - командное сотрудничество, которое можно почувствовать уже на первой встрече. "Мы коммуницируем открыто: собеседование - это диалог, в котором заинтересованы обе стороны. Не бойтесь говорить свое видение условий, спрашивать, уточнять. Ведь смысл - понять, подходим ли мы друг другу. А заранее подготовленные вопросы свидетельствуют о вашем интересе", - отмечает Ангелина Алексеенко, специалист по персоналу в г. Днепр.

Именно на ценностях основывается и корпоративная культутра компании. Если работодатель инвестирует в проведение корпоративных мероприятий, новые проекты, масштабирование и развитие бизнеса, непрерывное обучение сотрудников - это еще одно подтверждение его надежности.

БаДМ приглашает присоединиться к команде именно с таким комплексным подходом к персоналу - от качественной адаптации до масштабных корпоративных проектов. Этот подход не остался незамеченным: БаДМ среди лучших работодателей 2024 года по версии "Фокус", что подтверждает правильность выбранной стратегии работы.