Эти котики являются как игривыми, так и спокойными.

Домашние любимцы всегда становятся хорошими друзьями для людей. А если вы хотите завести черного котика, то в PetsRadar назвали восемь пород, которые вам точно подойдут.

Бомбейская кошка

Таких котов часто называют "липучками", ведь они очень любят быть рядом со своими хозяевами. Эта порода очень умная и требует различных развлечений, чтобы не скучать, к примеру, головоломки для кормления и интерактивные игрушки.

"Это в целом здоровая порода, которая не требует много физических нагрузок. Достаточно около 30 минут в день, которые можно разделить на короткие сессии в течение дня. Интересно, что бомбейская кошка - единственная порода кошек, которая всегда черная, а также одна из самых редких пород кошек", - говорится в материале.

Видео дня

Британская короткошерстная кошка

Эта порода является дружественной и ласковой, а также имеет спокойный характер. Кроме того, такие коты имеют густую, плотную шерсть, которую необходимо еженедельно расчесывать, чтобы не образовались колтуны.

Персидская кошка

Персидские кошки являются не только прекрасными котами, но и прекрасными компаньонами. Известно, что такие животные любят проводить время рядом со своими хозяевами и всегда готовы к объятиям.

"Персы могут жить от 12 до 15 лет, что делает их одной из самых долгоживущих пород кошек. Они могут быть склонны к некоторым проблемам со здоровьем, а также являются брахицефальной породой, что может вызвать проблемы с дыханием", - предупредили в материале.

Мейн-кун

Эта порода является одной из крупнейших и может весить от 8 до 10 кг, а также иметь длину около 1,2 метра.

"Но пусть вас не пугает их размер, ведь они - ласковые гиганты кошачьего мира. Они имеют очень милый характер и являются чрезвычайно дружественными котами. Благодаря этому они являются одной из лучших пород кошек для семей. Мейн-куны - коты-авантюристы, поэтому им нужно около 30 минут игр ежедневно", - подчеркнули в издании.

Шотландская вислоухая кошка

Это одна из самых популярных пород кошек. Такие животные тесно привязываются к своим хозяевам и чаще всего страдают от разлуки, поэтому необходимо быть готовыми проводить с ними много времени.

Девон-рекс

Девон-рекс является одной из самых игривых пород кошек. Также если вы ищете котика, который не требует особого ухода, то на эту породу стоит обратить внимание.

Корниш-рекс

Эта порода имеет впечатляющий вид и является еще более энергичной, чем девон-рекс.

"Еще один интересный факт о корниш-рексе - это одна из пород кошек, которые любят воду, поэтому не удивляйтесь, если вы увидите, как они пытаются плескаться в ванной вместе с вами. Их любовь к приключениям не ограничивается водой. Эта порода любит находиться на свежем воздухе. Поэтому, возможно, стоит установить вольер для кошек на улице, чтобы они могли безопасно наслаждаться природой", - посоветовали в публикации.

Сфинкс

Одной из самых необычных пород кошек является сфинкс, который пользуется популярностью среди аллергиков, поскольку считают гипоаллергенной породой.

В то же время стоит помнить, что сфинксы любят быть в центре внимания и имеют один из самых громких голосов среди кошек.

Кроме того, эта порода очень умная, поэтому ей нужно много нагрузки, чтобы не скучать.

Другие интересные материалы о котах

Также стало известно, какие коты являются очень тактильными и ласковыми. По словам экспертов, в перечень таких пород вошли абиссинская кошка, регдол, мейн-кун, сфинкс, рагамаффин, персидская кошка и другие.

В то же время ветеринары объяснили, почему коты ненавидят воду. Они отметили, что корень этой проблемы кроется в далеких предках современной домашней кошки.

Вас также могут заинтересовать новости: