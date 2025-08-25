Она рассказала об ошибках, о которых жалеет.

Британская актриса Мириам Марголис, известная по роли профессора Спраут во франшизе "Гарри Поттер", откровенно рассказала о трудностях старости и собственных ошибках в отношении к здоровью.

В интервью Weekend Magazine 84-летняя обладательница премии BAFTA призналась, что почти не занималась физическими упражнениями и теперь должна пользоваться ходунками. "Я подвела свое тело. Не заботилась о нем. Упражнения казались пустой тратой времени, но они продлевают жизнь. Я была глупой", - сказала актриса.

В то же время Марголис категорически отвергла возможность использования препарата Ozempic, популярного среди ряда звезд, которые хотят похудеть. Вместо этого она призвала запретить рекламу еды на телевидении:

"Это [препарат Ozempic] для диабетиков. Мы не должны принимать лекарства, предназначенные для больных людей".

Звезда также призналась, что размышляет об ассистированном уходе из жизни, если потеряет способность самостоятельно существовать: "Я не хочу проходить через постепенное угасание в боли и унижении. Если я потеряю разум или речь, я бы попросила меня отпустить. Это потому, что я хочу быть собой".

Актриса не впервые откровенно говорит о проблемах со здоровьем. Еще в 2017 году она рассказывала о страхе перед последствиями остеопороза, а в 2023-м - о спинальном стенозе, который ограничил ее подвижность. Также Марголис признавала, что ее слабость к сладостям и отсутствие дисциплины стали причиной плохого самочувствия.

Фильмы с Мириам Марголис

Британская актриса и лауреат премии BAFTA известна своей яркой характерной игрой и многочисленными ролями в кино. Она снялась в таких фильмах, как "Ромео и Джульетта", "Мулен Руж!", "Миссис Харрис едет в Париж" и многих других.

Наибольшую узнаваемость ей принесла роль профессора Спраут в серии фильмов о Гарри Поттере. Марголис также много работала в театре и на телевидении, однако именно кинематограф сделал ее узнаваемой в мире.

В 2023 году Марголис разделась в откровенной фотосессии для британского Vogue, прикрывшись только посудой и десертами. Тогда она сказала, что ненавидит свое тело.

Ранее она вызвала критику со стороны фанатов "Гарри Поттера", заявив, что взрослым фанатам франшизы "давно пора повзрослеть" и покинуть мир волшебства.

