Ночью температура во Львове была самой низкой с 1964 года.

Во Львове 25 августа холод установил новый рекорд. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, сегодня минимальная температура воздуха составила +4,3°С.

Предыдущее минимальное значение этой ночью наблюдалось в 1964 году и составило +6,2°С.

Видео дня

По прогнозам, сегодня на Львовщине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области составит +17°...+22°, а в самом Львове столбики термометров покажут +18°...+20°.

Погода 25 августа

В начале недели в Украине ожидается переменная облачность. Днем на Волыни и Ровенщине пройдет кратковременный дождь. На остальной территории ожидается погода без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура днем составит +15°...+20°, в южной части воздух прогреется до +19°...+24°, а в Карпатах столбики термометров покажут лишь +11°...+16°.

На Киевщине сегодня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области +15°...+20°, а в Киеве ожидается +18°...+20°.

Вас также могут заинтересовать новости: