Температура повысится во второй половине недели.

На этой неделе прохладная погода сменится жарой и солнцем ближе к выходным. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в первые дни недели будет преобладать неустойчивая погода с достаточно низкой температурой.

"Впрочем, во второй половине недели, а также в выходные к нам начнет поступать жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции", говорит синоптик.

По его данным, наиболее высокие температуры прогнозируются в южной половине Украины, а также на Закарпатье.

Погода 25 августа

В понедельник кратковременные дожди возможны в Полесье и на крайнем севере Украины. Ветер будет 7 - 12 м/с. Температура воздуха днем +18...+23 °С, в южных областях +23...+28 °С.

Погода 26 августа

Во вторник, говорит синоптик, в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди, днем местами с грозой и шквалами 15 - 20 м/с. На остальной территории без существенных осадков. Ветер будет 7 - 12 м/с, днем на востоке, а также в западных областях возможны порывы до 15 - 20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +7...+13 °С, днем +16...+22 °С, на юге и в Приазовье ночью +11...+16 °С, а днем +22...+27 °С.

Погода 27 августа

В среду на севере и северо-западе пройдут дожди, местами с грозой. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер 7 - 12 м/с. Температура ночью +9...+15 °С, днем уже будет +20...+26 °С, а в южные и центральные регионы вернутся летние +27...+32 °С.

Аномальный холод в Украине

Сегодня во Львове зафиксирован новый рекорд минимальной температуры. ночью температура в городе упала до +4,3°. Предыдущее минимальное значение этой ночью наблюдалось в 1964 году и составило +6,2°С.

