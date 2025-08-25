'Выглядел обреченным': мать главаря 'Вагнера' Пригожина рассказала о последней встрече с ним

По словам женщины, Пригожин не хотел свергнуть Путина, а наоборот был ему очень благодарен, в частности за спасение матери.

Мать командира наемников группы "Вагнер" Евгения Пригожина, который погиб в августе 2023 года, рассказала о последних днях жизни своего сына и его отношении к неудавшемуся восстанию.

В первом интервью после загадочной гибели сына 85-летняя Виолетта Пригожина заявила, что пыталась отговорить его от похода на Москву, пишет The Times.

"Женя, тебя поддержат только люди в интернете. Никто с тобой не пойдет. Люди уже не такие. Никто не выйдет на площадь", - предупреждала она.

По словам матери, в июне 2023 года, когда подразделения "Вагнера" заняли военные объекты в Ростове-на-Дону, их встречали "с распростертыми объятиями". Но, как вспоминает она, "он не мог идти дальше, потому что не мог заставить себя стрелять в молодых курсантов".

Пригожина подчеркнула, что сын не стремился устранить правителя РФ: "Он точно не собирался свергать Путина. Он хотел достучаться до военного руководства".

В то же время она поблагодарила Путина, который, по ее словам, когда-то лично спас ей жизнь, приказав врачам сделать операцию: "Он ответил: "Мать - это святое". Они отправили вертолет и срочно отвезли меня в Гамбург".

Евгений Пригожин, известный как "шеф-повар Путина", стал ключевой фигурой войны против Украины, вербовал бойцов из тюрем и руководил операциями "Вагнера", в том числе во время боев за Бахмут.

Однако после мятежа его положение резко изменилось. "Когда я видела его в последний раз 15 августа, он выглядел обреченным. А 23-го его не стало", - сказала мать.

Частный самолет Пригожина потерпел катастрофу ровно через два месяца после восстания. Ему было 62 года. Причины аварии официально не названы.

"Никто не знает, почему самолет разбился, нам только сказали, что расследование продолжается. Абсолютно точно, что он не хотел быть президентом. Он глубоко заботился о России; он хотел, чтобы страна была великой", - заявила мать.

Мятеж Пригожина - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 23-24 июня 2023 года Пригожин обвинил российское минобороны в обстреле лагеря своих бойцов и объявил "марш справедливости" на Москву. Наемники без сопротивления захватили Ростов-на-Дону и двинулись в направлении Москвы, дойдя до границы Воронежской и Липецкой областей.

После этого главарь ЧВК согласился остановить продвижение в обмен на гарантии безопасности: ему разрешили выехать в Беларусь, а уголовное дело обещали закрыть.

23 августа Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области - самолет с ним взорвался в воздухе. В той же катастрофе погиб и соучредитель "Вагнера" Дмитрий Уткин.

