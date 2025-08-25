В Украине считают, что нужно остановить войну, но не путем сдачи территорий РФ.

Донецкая область в Украине уже давно является целью российского диктатора Владимира Путина. В частности он заявлял, что заморозит войну в обмен на полный контроль над регионом.

Известно, что Россия уже контролирует 70% Донецкой области и почти всю соседнюю Луганскую, сейчас оккупанты медленно, но уверенно продвигаются вперед. Об этом сообщает BBC, журналист которого, Квентин Соммервилль сделал репортаж, находясь в прифронтовой области.

Еще один заброшенный город в Донецкой области

По словам корреспондента, он отправился в город Доброполье, который находится на линии фронта всего в 8 км от позиций РФ. Он поехал с двумя волонтерами, которые занимаются эвакуацией людей.

"Сначала все идет как по маслу. Мы мчим в город в бронированном автомобиле, оснащенном оборудованием для глушения дронов на крыше, развивая скорость 130 км/ч. Дорога покрыта высокой зеленой сеткой, которая заслоняет обзор сверху, защищая ее от российских дронов", - рассказал Квентин.

По его словам, город имеет заброшенный вид и уже неделю без воды. Каждое здание, которое проезжали корреспондент с волонтерами, повреждено, а некоторые вообще разрушены.

"За последние пять дней 31-летний немец Лаарц и 19-летняя украинка Вария, которые работают в благотворительной организации Universal Aid Ukraine, совершили десятки поездок, чтобы эвакуировать людей. Неделей ранее небольшие группы российских войск прорвали оборону вокруг города, что вызвало опасения, что линия фронта так называемого "крепостного пояса" Украины - одной из самых укрепленных частей украинского фронта - может упасть", - отметил автор материала.

Поэтому в этот район были направлены дополнительные войска, после чего украинские власти заверили, что ситуация стабилизировалась, однако большинство жителей Доброполья считают, что пришло время уезжать из города.

Значение Донецкой области для Украины

В BBC напомнили, что эта часть Донецкой области имеет решающее значение для украинской обороны. Поэтому если ее потерять или отдать России, соседние Харьковская и Запорожская области, а также другие регионы, будут находиться в опасности.

"Ситуация на Донбассе становится все более опасной для Украины, поскольку Россия медленно, но уверенно продвигается вперед. Президент Владимир Зеленский отверг предположение, что она может быть потеряна до конца этого года, предполагая, что России понадобится еще четыре года, чтобы полностью оккупировать то, что осталось", - подчеркнули в материале.

В BBC считают, что вряд ли Украина сможет отвоевать значительную часть территории без нового оружия или дополнительной поддержки со стороны Запада.

Тяжелая ситуация на фронте

Корреспондент продолжил, что после эвакуации местных он поехал в ближайший полевой госпиталь. По его словам, раненых и погибших можно безопасно вывезти только ночью.

"Раненые начинают прибывать, и с наступлением утра их состояние становится все тяжелее. Пострадавшие - это бойцы, которые воевали в Покровске, городе, который Россия пытается захватить уже год и который сейчас частично окружен. Это ключевой город в обороне Донецкой области, и бои там были жестокими", - отметил Квентин.

Он поделился, что первого защитника привезли с пулевым ранением в грудь, другой мужчина был покрыт осколочными ранениями, чтобы спасти его, понадобилось два дня и три попытки, поскольку бои были очень интенсивными.

"Далее привозят мужчину, у которого правая нога почти полностью оторвана в результате удара беспилотника на дороге из Покровска в Мирное", - продолжил корреспондент.

Также в BBC рассказали о 42-летнем хирурге Дмитрии, который переходит с одного пациента к другому. Его работа заключается в том, чтобы как можно скорее оказать помощь раненым и отправить их в главную больницу для дальнейшего лечения.

"Это трудно, потому что я знаю, что могу сделать больше, но у меня нет времени", - рассказал Дмитрий.

Журналист спросил у врача, стоит ли сдать Донбасс, чтобы наступил мир, на что он ответил:

"Мы должны остановить [войну], но не хотим останавливать ее таким образом. Мы хотим вернуть нашу территорию, наших людей и должны наказать Россию за то, что она сделала".

Корреспондент добавил, что Россия имеет более 100 тысяч военных на Донецком направлении, поэтому украинские бойцы делают укрепления, чтобы замедлить очередное наступление оккупантов.

"Эти новые укрепления, высеченные в украинской земле, свидетельствуют об ухудшении ситуации здесь, в Донецкой области. То, что осталось от региона, может быть сдано дипломатическим путем, но до тех пор Украина, окровавленная и истощенная, остается решительно бороться за каждый его сантиметр", - подытожил автор репортажа.

Сдача территорий в обмен на мир - что известно

Ранее в The Telegraph назвали три причины, почему сдача Донбасса для Украины "практически немыслима". Издание отмечает, что это связано с рельефом, инфраструктурой и историей.

"Если долина упадет, украинцы потеряют не только укрепления и выгодный рельеф местности, но и городскую логистику и инфраструктуру, которые позволяют содержать армию и оборону... Следующие возможные оборонительные города - Изюм и Барвенково в Харьковской области, Петропавловка в Днепропетровской области - или расположены за десятки километров, или останутся уязвимыми с открытыми флангами, если крепость в долине Торец упадет", - пояснили в The Telegraph.

В то же время редактор Financial Times в Европе Бен Холл заявил, что сдача территорий Украины - это российская ловушка, в которую попали Трамп и Уиткофф. По его словам, РФ как-то убедила Трампа, что ее территориальные требования, которые Украина не может принять, являются единственной основой для мирного соглашения.

