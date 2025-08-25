Некоторые популярные позиции дешевеют на глазах.

За неделю цены на овощи и фрукты в Украине изменились разнопланово. Так, продолжает снижаться стоимость моркови.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что нижняя ценовая граница корнеплода снизилась с 11 до 10 гривень. При этом цены на свеклу начали расти – нижняя ценовая граница подскочила с 9 до 10 гривень.

Кроме того, помидор подешевел с 22-50 до 15-30 грн/кг, а сладкий перец подорожал – верхняя ценовая граница выросла с 45 до 60 грн. Дороже, чем на предыдущей неделе, продавались пекинская капуста – цены подскочили с 25-30 до 28-45 грн/кг - и цветная - с 15-50 до 25-65 грн/кг. Также цены на брокколи снизились с 50-70 до 40-65 грн/кг, а на кабачок - с 15-28 до 10-25 грн\кг.

Зелень, за исключением зеленого лука, который остался в прежних пределах, подешевела. Так, оптовые цены на укроп упали с 175-220 до 100-200 грн/кг, а на салат – с 40-85 до 30-75 грн/кг.

Цены во фруктово-ягодном сегменте также изменились разнонаправленно. Ежевика подешевела – верхняя ценовая граница снизилась с 300 до 220 грн\кг, а цены на голубику продолжили расти, подскочив со 140-200 до 170-240 грн/кг. Продолжают дешеветь ранние груши. Цены на фрукт упали с 30-150 до 20-50 грн/кг. В очередной раз снизились цены на виноград. Если на прошлой неделе его продавали по 50-150 грн/кг, то неделей ранее его можно было купить по 80-140 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

В конце лета - начале осени происходит сезонный рост продаж свежих молокопродуктов, но в этом году активизацию торговли может сдержать повышение цен на отдельные виды молочных продуктов. Уже в конце месяца цены могут вырасти на 5%.

Кроме того, засуха на юге и востоке Украины способствует уменьшению урожая подсолнечника в этом году, из-за чего прогноз по сбору культуры на август с 14,1 до 13,3 млн тонн.

