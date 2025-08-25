Гимнастка также рассказала о своем переходе на украинский язык.

Олимпийская чемпионка и известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева рассказала, когда перешла на украинский язык и поддерживает ли отношения с кумой-предательницей Ани Лорак.

По словам спортсменки, она с детства общалась на русском и ее окружали русскоязычные люди.

"В Донецке, где я родилась, меня окружали русскоязычные люди. Так случилось, что папа у меня русский. Я - ребенок Советского Союза, поэтому все обучение в школе, в гимнастическом зале было на русском. На сборы, на соревнования действительно часто ездили в Россию. Когда распался СССР, почувствовала разочарование, потому что смотря Олимпийские игры по телевидению мечтала, что когда-то буду стоять на самом высоком кубе пьедестала, мне будут вручать медаль, а на спине, на спортивной одежде - четыре буквы: "СССР". Я была еще ребенком, не понимала, что вообще происходит. Сконцентрирована на спорте, но позже, когда попала в украинскую молодежную сборную, мое мышление менялось. Я иначе начала воспринимать мир", - вспомнила Лилия в интервью hromadske.

Подкопаева призналась, что с начала полномасштабной войны перешла на украинский. Более того, спортсменка также отметила, что ее кума Ани Лорак, которая предала Украину, ни разу не вышла с ней на связь.

"С российским пузырем порвала после полномасштабного вторжения. Не могу разговаривать на псячьем языке. И перешла на украинский. Не получила ни одного сообщения от коллег, друзей, кумовьев. И это было открытие. Неприятное, болезненное. И обсуждать эту тему я не хочу", - подчеркнула гимнастка.

К слову, Ани Лорак и Лилия Подкопаева много лет дружили. Певица-предательница крестила дочь олимпийской чемпионки. Однако артистка уже много лет живет в РФ, публично поддерживает действия диктатора и продолжает зарабатывать кровавые рубли.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева призналась, что ее 18-летний сын будет учиться за границей.

