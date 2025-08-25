Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, а евро - 47,85 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 25 августа, подорожал на 7 копеек - до 41,62 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,05 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 48,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,85 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,38 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,48 грн/евро, а курс продажи - 48,30 грн/евро.

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 25 августа, составляет 111 921 доллар. В гривне ее цена сегодня составила 4 585 290 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 25 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 6 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 47,91 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

