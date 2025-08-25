Музыканты снова стали звездами сети.

Львовский муниципальный хор "Гомін", выступление которого ранее завирусилось в сети с песней "Цей сон", продолжает покорять сердца украинцев.

На этот раз музыканты спели гимн Украины во Львовском органном зале по случаю Дня Независимости. Это выступление показали в "Сніданку з 1+1" и опубликовали в Instagram и YouTube.

За сутки видео собрало более 40 000 лайков в соцсети и более 100 тысяч просмотров на YouTube.

Видео дня

Реакция украинцев

Зрители не сдержали свой восторг в комментариях:

"Хочу, чтобы это была официальная запись гимна Украины"

"Удивительное исполнение"

"Браво!"

"Боже, это просто невероятно"

"До слез! Исполнение гимна при таком мастерстве и акустике - гордость за Украину".

Что известно о хоре "Гомін"

Хор был основан в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины. Музыканты участвовали в престижных международных конкурсах, а с 2022 года "Гомін" стал частью Львовского органного зала, в репертуаре которого композиции разных жанров. Солистом коллектива является Вадим Яценко.

Напомним, ранее львовский хор "Гомін" поразил исполнением песни "Кохана" композитора Игоря Поклада.

