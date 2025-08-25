Риски в перебоях поставок "черного золота" растут на фоне войны против Украины.

Цены на нефть в понедельник, 25 августа, немного выросли после того, как Украина атаковала территорию Российской Федерации. Удары украинской армии вызвали опасения по поводу возможного сбоя поставок нефти из РФ, в то время как ожидания снижения процентных ставок в США поддержали прогнозы глобального роста и спроса на топливо.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3 цента, или 0,04%, до 67,76 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 7 центов, или 0,11%, до 63,73 доллара за баррель.

Накануне Украина нанесла удар беспилотниками по России, что привело к резкому снижению мощности реактора на одной из крупнейших атомных электростанций России и вызвало огромный пожар на терминале по экспорту топлива в Усть-Луге.

Кроме того, пожар на российском НПЗ в Новошахтинске, вызванный ударом украинских беспилотников, в воскресенье продолжался уже четвертый день, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона. Завод продает топливо в основном на экспорт и имеет годовую мощность 5 миллионов метрических тонн нефти, или около 100 000 баррелей в день.

"Учитывая успех Украины в нанесении ударов по российской нефтяной инфраструктуре... риски для сырой нефти смещаются в сторону роста", — сказал аналитик рынка IG Тони Сикамор.

Риск-аппетит инвесторов улучшился после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл 22 августа сигнализировал о возможном снижении процентных ставок на заседании центрального банка США в следующем месяце.

"Риск-аппетит на рынках повысил интерес инвесторов ко всем сырьевым товарам, чему способствовали возобновившиеся проблемы со снабжением в секторах энергетики и металлургии", — отмечают аналитики ANZ.

Удары Украины по российским НПЗ - последние новости

Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС России временно отключился. Инцидент произошел после атаки украинских дронов на регион.

Кроме того, из-за увеличения количества украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в РФ рекордно выросли цены на бензин. На фоне таких событий в нескольких регионах РФ и аннексированном Крыму фиксируется дефицит бензина. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, Москва начала закупать нефть для переработки у Беларуси.

