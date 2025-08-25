Ракета, способная поражать цели на расстоянии 1000 километров, стала не только длиннее, но и толще.

Украина впервые публично продемонстрировала дальнобойную модификацию крылатой ракеты Р-360 "Нептун", известную под неофициальным названием "Длинный Нептун".

Как пишет "Defense Express", в марте эта версия ракеты прошла испытания и показала способность поражать цели на расстоянии до 1000 км. В то же время о ее создании стало известно еще в ноябре 2023 года, но до сих пор не существовало ни одного ее изображения. Ситуация изменилась в День Независимости Украины: на официальном аккаунте госпортала "Зброя" появилось видео, где, вероятно, продемонстрирован именно "Длинный Нептун" наряду с другими образцами отечественного вооружения.

В самом ролике, отмечают аналитики, ракета не названа, однако характерные Х-образные сложные крылья оставляют мало сомнений относительно ее идентификации. В то же время стоит отметить, что видео запуска, использованное в ролике, не новое - его сняли еще во время огневых испытаний берегового комплекса "Нептун" в 2018-2020 годах.

Официальные характеристики новой ракеты пока не раскрыты, но ранее уже сообщалось, что дальность ее полета составляет до 1000 км, а назначение - поражение наземных целей. Учитывая, что с марта "Длинный Нептун" уже используется по врагу, вряд ли его внешний вид стал неожиданностью для россиян.

Эксперты оценили характеристики ракеты

Сопоставление с первой версией Р-360 позволяет экспертам сделать некоторые выводы. Вероятно, хвостовая часть с двигателем осталась без изменений, поэтому ее можно использовать как "ориентир" для определения масштаба. Это означает, что длина новой ракеты превышает 6 метров (без ускорителя), то есть она примерно на 1,5 метра длиннее базовой Р-360.

Кроме того, центральную часть фюзеляжа "Длинного Нептуна" заметно увеличили в диаметре - ориентировочно до 50 см вместо 38 см. Таким образом, ракета стала не только длиннее, но и "толще". Это, очевидно, сделано для увеличения объема топлива. Носовой обтекатель при этом остался того же диаметра.

Соответственно выросла и площадь крыльев и хвостового оперения, что позволяет компенсировать большую взлетную массу. В базовой модификации вес боевой части составлял 150 кг, однако параметры новой версии пока неизвестны.

"Добавим, что госпортал "Зброя" позиционируется как место со всеми государственными сервисами и программами для производителей вооружения, а также в качестве единого бренда для украинского вооружения. Он был создан Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое 21 июля 2025 года прекратило свое существование, передав полномочия Минобороны", - говорится в публикации.

Длинный Нептун - что известно

Напомним, в марте стало известно, что Украина имеет новую крылатую ракету "Длинный Нептун" с дальностью 1000 км, которую применила против РФ. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, заявил, что ВСУ имеют соответствующий успех. "Длинный Нептун" испытан и удачно использован в боевых действиях.

"Длинный Нептун" является удлиненной версией украинской противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", длина которой составляет 5 м. Именно "старая" ракета потопила флагман Черноморского флота РФ "Москва" в апреле 2022 года.

