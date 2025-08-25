Холод, тьма, минимальная влажность, а также отсутствие воздуха - лучшие друзья кофейных зерен.

Кофе – один их самых популярных напитков в мире. Так приятно открыть новую пачку зерен идеальной обжарки и вдохнуть этот пьянящий запах, а с первой чашкой горячего напитка утром – ничего не сравнится. К сожалению, уже спустя неделю заветные зерна не радуют своим ароматом. При неправильном хранении они быстро теряют магические свойства. Разберемся, как хранить кофе в зёрнах.

Как хранить кофе, чтобы сохранить его запах

Самое главное, что нужно помнить, если не хотите, чтобы зерна утратили свой аромат и вкус, - свет и воздух – враги номер один. В связи с этим не стоит использовать стеклянные баночки для хранения кофе, даже если они невероятно красивые. Такую тару лучше приспособить для чего-нибудь другого. Дело в том, что солнечные лучи и постоянный доступ кислорода испортят продукт.

Тогда возникает вопрос: "А как правильно хранить кофе в зёрнах?". Ответ очевиден – используйте оригинальную упаковку с ZIP-застежкой и клапаном. При этом пачка должна стоять в темном и сухом месте. К тому же не забудьте позаботиться об отсутствии пахнущих "соседей", к примеру, специй. Также упаковка с кофе не должна нагреваться, ведь тогда зерна быстрее выветрятся, поэтому лучше выбирать прохладное место для хранения.

Кстати, своевременное использование кофе - гарантия отменного вкуса. Залежалые зерна потеряют свои эргономичные свойства. Зачастую производители пишут, что они могут хранится до одного года, но в идеале – до трех месяцев после обжарки.

Как хранить молотый кофе

Если вы привыкли к молотому кофе, то требования к его хранению еще жестче. Он живет считаные часы, и никакая супербанка не спасет ситуацию.

Дело в том, что после помола площадь соприкосновения с воздухом увеличивается в разы, поэтому кофе едва-ли не на глазах теряет свой аромат и вкус. Так сколько можно хранить молотый кофе? В герметичной упаковке не более двух недель, а если она открыта, то его лучше использовать сразу.

Можно ли хранить кофе в зернах в холодильнике

Учитывая то, что кофе лучше хранить в прохладном месте, то может возникнуть идея использовать для этих целей охлаждающую технику, которая есть в каждом доме и квартире. Но нужно ли хранить кофе в холодильнике? Как ни странно, но это плохая идея. В холодильнике слишком высокая влажность и много запахов, а кофе, как губка, все впитывает.

Если этот вариант не подходит их-за влажности, то, как известно, у холодильника есть отдельный отсек с очень низкой температурой, а значит там нет лишней воды. У многих может возникнуть вопрос: "Можно ли хранить зерна кофе в морозилке?". И это отличная идея.

Как правильно замораживать кофе:

Разделите все зерна на одноразовые порции. Как правило, это примерно до 20 грамм. Герметично упакуйте. Идеальным вариантом будет их вакуумировать.

Стоит отметить, что температура в морозилке не должна быть выше -10…-15°С.

