Астрологические влияния подарят особую энергию для любви и творчества.

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 августа 2025 года, сулит особую удачу пяти знакам Зодиака. Венера в начале недели входит в знак Льва, добавляя смелости, уверенности и готовности к активному общению. Луна в Весах поддерживает транзит Венеры, создавая творческую атмосферу и вдохновляя на новые идеи в первые дни недели, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда 27 августа Луна перейдет в знак Скорпиона, возрастет желание действовать решительно и брать инициативу на себя. А энергия Стрельца, которая вступит в силу 30 августа, поможет гармонично общаться с друзьями и близкими в выходные дни. Для этих пяти знаков неделя станет временем, когда Венера возвысит их, вдохновит и покажет, как использовать энергию любви для новых свершений.

Весы

Неделя начнется с Луны в вашем знаке, принося вам заряд позитивной энергии и стремление к целям. Соединение Луны с Марсом усилит вашу решимость, а аспект с Юпитером поддержит ясность и поможет не упускать из виду главное. Венера во Льве даст возможность проявить лидерские качества и вдохновить окружающих. Этот период напоминает: нет предела совершенству, поэтому смело мечтайте и действуйте, Весы.

Скорпион

С вступлением Венеры во Льва вы сможете пересмотреть свои взгляды на карьеру и личные цели. Венера направляет внимание на практичные вопросы, стимулируя активные действия. Когда Луна окажется в вашем знаке, аспект с Юпитером добавит оптимизма и мотивации для новых открытий. Сейчас важно открыться новым идеям, сосредоточиться на увлекательных хобби и жить настоящим, не зацикливаясь на прошлом.

Стрелец

После новолуния в Деве вам будет легче вернуться в рабочий ритм. Луна в Весах в соединении с Марсом подпитывает амбиции и мечты. Венера во Льве принесет заряд энергии и новые идеи, особенно в гармонии с Меркурием. На этой неделе стоит пересмотреть планы, расставить приоритеты и при необходимости отложить менее важные дела. Уран может побуждать к активной деятельности, но сейчас важна практичность и баланс.

Лев

Венера в вашем знаке открывает множество возможностей - финансовых, социальных и романтических. Луна в Весах добавляет страсти и волнения, усиливая влияние Венеры. Новолуние в Деве стало своего рода перезагрузкой, позволяя вернуться в свою стихию и продемонстрировать силу и харизму. Примите свои таланты и обаяние, но не забывайте о гармонии с окружающими.

Водолей

Для Водолеев Венера открывает период новых впечатлений и активных социальных связей. Луна в Весах в начале недели придает отношениям красоту и гармонию, создавая благоприятную атмосферу для творческих проектов. Проведите эти дни в окружении людей, которые поддерживают и вдохновляют. Не поддавайтесь сплетням и сохраняйте дипломатичность - так вы будете примером для окружающих.

