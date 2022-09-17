Президент Украины Владимир Зеленский считает, что может так случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.
Об этом глава государства сказал в интервью Reuters, видео общения обнародовано на странице президента в социальной сети Facebook.
Президент заявил, что нет другого выхода, кроме как возвращать Крым в состав Украины.
"Нужно деоккупировать территории. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Так может случиться. И безусловно, люди в Украине, конечно, больше бы поддержали дипломатический путь решения этого вопроса", - сказал Зеленский.
Однако он отметил, что не может раскрывать подробности. Сейчас Зеленский не будет рассказывать, кто именно будет проводить обсуждение этой темы.
"Что за круг лиц будут обсуждать этот вопрос? И когда это будет? Я не могу сейчас сказать", - сказал президент.
"Крымская платформа" и возвращение оккупированного полуострова мирными средствами: что известно
Как сообщал УНИАН, 23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.
По итогам саммита участники приняли Совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.