По мнению президента, большинство украинцев поддержали бы возвращение Крыма именно дипломатическим путем.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что может так случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.

Об этом глава государства сказал в интервью Reuters, видео общения обнародовано на странице президента в социальной сети Facebook.

Президент заявил, что нет другого выхода, кроме как возвращать Крым в состав Украины.

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"Нужно деоккупировать территории. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Так может случиться. И безусловно, люди в Украине, конечно, больше бы поддержали дипломатический путь решения этого вопроса", - сказал Зеленский.

Однако он отметил, что не может раскрывать подробности. Сейчас Зеленский не будет рассказывать, кто именно будет проводить обсуждение этой темы.

"Что за круг лиц будут обсуждать этот вопрос? И когда это будет? Я не могу сейчас сказать", - сказал президент.

"Крымская платформа" и возвращение оккупированного полуострова мирными средствами: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

По итогам саммита участники приняли Совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.