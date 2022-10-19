Система ПВО в Крыму отработала в районе аэродрома Бельбек, сообщил "губернатор" Севастополя.

В захваченном Россией Крыму - в городе Севастополь, сработала система противовоздушной обороны.

Система ПВО, по предварительным сведениям, в районе аэродрома Бельбек сбила дрон, написал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Пособник оккупантов обратился к жителям с просьбой "сохранять спокойствие".

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"В Севастополе вновь отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек…", - поделился псевдочиновник.

Взрывы в Крыму 2022 - самые важные новости

В Крыму в августе произошли взрывы на аэродроме возле Новофедоровки, были уничтожены около 10 самолетов противника. После этого люди в панике начали массово покидать полуостров.

Позже прогремели взрывы на военном складе возле Джанкоя. Российская сторона утверждала, что на складе совершена диверсия.

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке построенного россиянами Крымского моста произошел сильный пожар - там загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Кроме того, частично обрушились два автомобильных пролета моста.

Российские силовики утверждали, что на мосту подорвали грузовик.

Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту "терактом" и обвинил в причастности к его осуществлению спецслужбы Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили в организации взрыва начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В ГУР назвали обвинения со стороны российской спецслужбы "чушью".

Справка УНИАН. РФ захватила украинский Крым в 2014 году. Против незаконной аннексии полуострова выступил почти весь мир. Россия превратила курортный Крым в военную базу.

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