По мнению экономического аналитика, Европе следует пересмотреть стратегию отношений с Трампом, учитывая опыт украинского лидера.

Решение лидеров Европейского Союза согласиться с требованиями президента США Дональда Трампа по увеличению оборонных расходов и подписанию нового торгового соглашения вызвало волну возмущения среди экспертов и политиков.

Европейская пресса описала поведение руководителей ЕС как "унижение", "экономическую капитуляцию" и риторику, которую, "кажется, украли из индустрии развлечений для взрослых", пишет экономический комментатор Financial Times Мартин Сандбу.

Уступки Трампу сопровождаются показной похвалой его "миротворческого мастерства", однако на самом деле подрывают как экономические позиции ЕС, так и его демократическую легитимность, отмечает автор.

Сандбу отмечает, что стратегия "прагматического компромисса" Европы имеет три составляющие:

демонстративное заискивание перед Трампом,

избежание худших сценариев (срыв поддержки Украины или торговая война),

и одновременно - пустые обещания, которые выполнять никто не собирается, но которые американский президент "покупает".

Впрочем, автор отмечает, такая тактика не является прагматизмом, а лишь оппортунизмом, что вредит политическому авторитету Европы. Отказ от принципов ослабил способность ЕС возглавить коалицию в защиту правил международной торговли и подорвал доверие избирателей.

На фоне критики упоминается и альтернативный подход: пример президента Украины Владимира Зеленского, который, несмотря на жесткие слова Трампа, публично отстаивал собственную позицию и от этого, как считает автор, только выиграл.

Как сообщал УНИАН, визит группы европейских лидеров в Вашингтон, который должен был засвидетельствовать их единодушную поддержку Украины, на самом деле продемонстрировал "стратегическую слабость Европы".

Как пишет Bild со ссылкой на аналитиков, "европейцы тратят много времени, ресурсов и энергии на бесполезную фальшивую дипломатию", поскольку спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Трамп, как известно, постоянно неверно трактуют слова Путина.

"Последние несколько дней показали, что европейцам было бы лучше вложить свои ресурсы и время в то, чтобы самим оказывать давление на Путина", - заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

