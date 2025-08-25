Ключевое различие между воздушными и наземными беспилотными системами заключается в массе груза, которую они могут переносить.

Украинские солдаты используют наземных роботов в борьбе с Россией множеством различных способов, однако среди них есть один наиболее перспективный. Как рассказал Business Insider руководитель робототехнических систем украинского батальона "Волки да Винчи", Александр Ябченко, существует как минимум восемь способов использования этих дронов - для установки мин, переноски грузов и транспортировки раненых и погибших, разминирования, обстрела российских позиций, взрывов вблизи российских целей и сбора разведданных.

При этом, по его словам, одно из этих применений "наиболее перспективно" для украинских сил: использование в качестве бомбы.

"Ключевое различие между воздушными и наземными беспилотными системами заключается в массе груза, которую они могут переносить", - сказал Ябченко. - "Это крайне важно, поскольку Украина должна "всегда быть на шаг, на полшага впереди противника по разрушительной силе".

Видео дня

Он сказал, что самые большие воздушные беспилотники могут нести мины весом около 10 килограммов, в то время как самые маленькие наземные роботы, с которыми он работает, могут нести более 20 килограммов.

Кроме того, беспилотники могут подойти к российским позициям перед взрывом гораздо ближе, чем любой солдат может сделать безопасно. На некоторых видео с полей сражений видно, как роботы заезжают в российские окопы и блиндажи перед взрывом.

Недостатки системы

По словам Ябченко технологии наземных дронов всё ещё несовершенны. Так, роботы могут собирать данные с помощью своих камер, но не так эффективно, как беспилотники в небе. Даже простые препятствия, такие как трава, могут ограничить эту функцию, сказал Ябченко.

Другая проблема заключается в том, что они могут потерять связь и превратиться в "дорогую кучу металлолома", сказал Ябченко. Многие компании используют ИИ и другие технологии, чтобы роботы могли двигаться без участия оператора, но это постоянная гонка разработок.

"Например, роботы могут транспортировать раненых солдат солдат, подвергая риску меньшее количество других военнослужащих. Но Ябченко сказал, что это используется только в крайнем случае, поскольку в случае отключения платформы уязвимый солдат остаётся на открытом пространстве и вдали от товарищей, видимый для российских беспилотников".

Установка мин и подвоз боеприпасов

Наземные дроны часто вооружают винтовками и другим оружием, чтобы они могли вести огонь по российским позициям. Ябченко назвал эту функцию "самой сложной с точки зрения реализации", но при этом позволяющей его подразделению делать то, что не под силу "даже самым храбрым пехотинцам".

Роботы могут устанавливать мины, что, по словам Ябченко, "довольно опасно" для солдат, поскольку "над вами кружит целая стая вражеских дронов". Роботы также могут нести больше мин, чем солдаты.

Помимо мин, роботы могут переносить необходимые солдатам грузы — от еды и воды до боеприпасов. Ябченко отметил, что одна роботизированная система среднего размера может перевозить больше, чем обычно могут нести около 10 военнослужащих.

При этом он заявил, что когда речь заходит о каком-либо новом применении, которое Украина и её союзники найдут для роботов, "вопрос не в том, сделает ли Россия то же самое, а в том, когда".

Дроны на фронте

Ранее оккупанты показали дистанционно управляемый четырехколесный багги, который пророссийские Telegram-каналы назвали "штурмовым" дроном Termit.

Также недавно украинский дрон с видом от первого лица снял еще один тип российского наземного логистического дрона - "открытого ящика на колесах".

Вас также могут заинтересовать новости: