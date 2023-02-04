2,5 часа в день в среднем человек проводит в соцсетях – такое исследование социального креативного агентства We Are Social. Как сети влияют на наше настроение и следует ли реагировать на критику в комментариях, в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала психоаналитик Анна Кушнерук.
По ее словам, каждый третий человек испытывает зависть из-за того, что он видит в социальных сетях. То есть он себе формирует нереальный образ других людей и начинает обесценивать себя.
Кушнерук пояснила, что нормально, когда человек пользуется соцсетями как средствами развития, эмоционального вдохновения. А если человек использует сети для того, чтобы сбросить свое напряжение или иллюзировать свой мир, здесь начинается патология, это негативно влияет на жизнь.
Психоаналитик говорит, что сейчас темы хейта в украинских соцсетях изменились, но его количество все равно впечатляет. Она советует не реагировать на очень агрессивные комментарии, ведь человек, который это пишет, несчастен и хочет вылить свой негатив.
Советы, как реагировать на критику в соцсетях
- проявите любопытство;
- отвечайте корректно;
- сказанное - это не вы;
- примите во внимание полезное;
- проанализируйте, что вас цепляет.
Украинцам напомнили о важности цифровой гигиены в смартфоне: что можно и нельзя делать
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины выделил 3 важнейших совета для того, чтобы защитить смартфон.
1. Пин-код безопасности. Он обязательно должен быть установлен на смартфоне.
2. Подозрительные ссылки. Не открывайте сообщения и не переходите по ссылкам с неизвестных номеров.
3. Электронные письма. Не открывайте электронные письма о выигрыше в лотерее, денежных поступлениях или получении наследства.