Цифровая гигиена необходима для безопасного получения цифровых услуг и информации в приложении "Дія", банках, соцсетях и мессенджерах.

В то время пока мы бьем врага на земле, война пылает и на киберфронте. Враг пытается разведать информацию и нанести ущерб украинцам. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает, как обезопасить себя.

В частности, речь идет об информационной гигиене в смартфоне. В Центре сообщают о 3 важнейших советах в военное время.

Пин-код безопасности

Он обязательно должен быть установлен на смартфоне. Это минимум 4 цифры, которые необходимо вводить при разблокировке устройства. Чтобы не забыть, их можно записать на листе и спрятать в безопасное место.

При краже или потери смартфона именно это даст дополнительное время для обращения в банк, чтобы заблокировать карты.

Подозрительные ссылки

Не открывайте сообщения и не переходите по ссылкам из неизвестных номеров. Ранее украинцам начали поступать SMS-сообщения о якобы начислении 6500 гривен по заявке Дия. Это мошенничество. Если сомневаетесь, звоните по телефону на горячую линию банка.

Электронные письма

Не открывайте электронные письма о выигрыше в лотерее, денежных поступлениях или получении наследства. Мошенники систематически осуществляют подобные рассылки.

Сегодня для большинства украинцев одним из главных источников информации стали мессенджеры с их официальными сообществами: Telegram, Viber и другие. В Минцифры заявили, что это влияет на мобильную сеть и объяснили, как разгрузить ее.

Также мы писали об онлайн-игре, благодаря которой можно блокировать российские сайты, даже не выходя из укрытия.

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