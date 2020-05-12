У украинского политзаключенного заподозрили COVID-19, но россияне не делают анализов – Денисова
У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука подозрение на заражение коронавирусной инфекцией – появились симптомы острой респираторной болезни: сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах.
Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
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По ее словам, существенное ухудшение здоровья в украинца произошло после этапирования из Брянского СИЗО в Москву. После чего его отправили на 14-дневный карантин, потому что врачи утверждали, что заключенный контактировал с инфицированным лицом.
Денисова отметила, что администрация изолятора до сих пор не обеспечила его надлежащей медицинской помощью — не сделано ни одного анализа. Кроме того, не обеспечено средствами индивидуальной защиты и дезинфектором.
«Руководство пенитенциарного учреждения страны-оккупанта сознательно нарушает права гражданина Украины, предусмотренные пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и статьей 17 Федерального Закона № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», – заявила Денисова.
Украинский омбудсмен уже обратилась по этому вопросу к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием немедленно обеспечить политзаключенного необходимыми средствами защиты и придерживаться рекомендаций ВОЗ.
Как сообщал УНИАН, Россия вышла на вторую позицию по количеству больных коронавирусом в мире. Сейчас РФ опережают только США.