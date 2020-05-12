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Россия – вторая в мире по количеству инфицированных COVID-19 (карта)

12:38, 12 мая 2020
Мир
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Коронавирус в России – статистика / Скриншот

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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По состоянию на 12:20 по киевскому времени в России насчитывается уже 232 243 инфицированных. При этом 2 116 граждан погибли.

В США пациентов с COVID-19 – 1 347 936. При этом Штаты лидируют также и по количеству протестированных граждан.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в России состоялся ежегодный парад ко Дню победы, участники которого в основном были без масок. На то время в стране было уже 198 676 инфицированных коронавирусом.

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