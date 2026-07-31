Федоренко назвал условия для сокращения принудительной мобилизации в Украине

По словам военного, принуждения должно становиться меньше, а добровольной мобилизации – больше.

Украине необходимы финансовые ресурсы, социальные гарантии и конкурентоспособное денежное обеспечение защитников, чтобы увеличить количество добровольцев и сократить принудительную мобилизацию. Такое мнение высказал командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" СБС Юрий "Ахиллес" Федоренко в эфире "Эспрессо".

"Что касается перспектив и реформы армии, правда будет немного горькой. Для того чтобы провести реформу украинской армии в полной мере и повысить эффективность мобилизации - уменьшить количество принудительной и увеличить добровольную - нужны финансово-экономические ресурсы, социальные гарантии, соответствующие пакеты, заработная плата и т. д. Этот ресурс нужно найти", - отметил военный.

Федоренко добавил, что в условиях нынешних финансово-экономических ограничений необходимо разработать решения, которые позволят изменить соотношение между принудительной и добровольной мобилизацией.

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"Я убежден, что сейчас под руководством Михаила Васильевича Драпатого будут разработаны те предложения, которые с учетом ограничений финансово-экономических ресурсов дадут максимальную возможность исправить этот дисбаланс. Принуждения должно становиться меньше, добровольной мобилизации - больше. Но для этого понадобятся время и поддержка украинского общества", - подчеркнул командир.

Однако он призвал дать новому главнокомандующему время для работы.

"Мы не должны сейчас, в момент, когда новый главнокомандующий только набирает обороты на своей должности, рассказывать ему, как воевать. Он разберется. Это опытный генерал, и он точно знает, что делать", - заверил Федоренко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Украине изменили порядок призыва добровольцев. Для добровольного призыва теперь не нужно обращаться к сотрудникам ТЦК и СП. Вместо этого командиры воинских частей могут самостоятельно выдавать направления на прохождение ВЛК.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскрыл масштабы коррупции в ТЦК. Он отметил, что за выход из автобуса сотрудников ТЦК во время мобилизации военнообязанные платят 10 тыс. долларов взятки, а если их уже доставили в военкомат, то эта сумма удваивается.

"Это чтобы тебя прямо сейчас отпустили. А завтра тебя могут снова поймать, мобилизовать. Проблема в том, что одна часть общества откупается, а другая часть не имеет на это средств и идет воевать", - подчеркнул Лубинец.

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