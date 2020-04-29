Когда в Украине заработают рынки и магазины: возможная дата и условия

Кабмин планирует открыть сначала агропродовольственные рынки, а вскоре и непродовольственные магазины.

Уже вскоре в Украине могут заработать агропродовольственные рынки. Планируется, в частности, возобновление работы тех рынков, которые способны обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм.

Когда заработают рынки

Открытие продовольственных рынков является важным вопросом, ведь от этого зависят рабочие места, заработок граждан, в частности малых фермеров.

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На заседании в среду, 29 апреля, Кабинет министров Украины поддержал возобновление работы рынков. Заработать, учитывая требования Минздрава, рынки смогут после соответствующих решений Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу в пятницу, 1 мая.

Открытие рынков: при каких условиях и как будут работать

Министерство здравоохранения разработало постановление, которым предусматривается возобновление работы агропродовольственных рынков.

Документ предусматривает, что в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 они должны работать с соблюдением строгих требований.

В частности, все работники, продавцы и посетители рынка обязательно должны быть в медицинских масках (в том числе изготовленных самостоятельно) или респираторах.

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Также предусмотрены другие меры: прохождение бесконтактного температурного скрининга; наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком; количество посетителей, одновременно находящихся на территорию рынка, не должно превышать числа из расчета один покупатель на 10 кв. м торговой площади рынка; проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня; отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории; расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров; обеспечение постоянного информирования посетителей рынка об установленных ограничениях и профилактике коронавирусной болезни COVID-19; обеспечение контроля за соблюдением требований по профилактике распространения COVID-19 и оперативное устранение нарушений.

Когда возобновят работу непродовольственные магазины

Правительство подготовило поэтапный план выхода из карантина, согласно которому, дата 11 мая является "желанным рубежом", после которого будут поступать позитивные данные и это позволит начать смягчение введенных ограничений.

Таким образом, вслед за продовольственными рынками уже с 12 мая в Украине могут возобновить работу непродовольственные магазины.