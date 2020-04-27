Зеленский рассказал, когда рынки смогут возобновить свою работу, и назвал условие
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу в пятницу, 1 мая.
Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.
«Знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия», - заявил президент.
Президент отметил, что рабочие места, заработок граждан, в частности малых фермеров, очень важны, но жизнь и здоровье украинцев - превыше всего.
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Как сообщал УНИАН, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать как минимум до 11 мая.
31 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.
Однако уже 16 апреля главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным органам власти запретить работу продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.
Кабинет министров Украины в среду, 29 апреля, рассмотрит вопрос возобновления работы некоторых продовольственных рынков.