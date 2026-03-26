На Пасху планируется крупный обмен пленными, - Буданов

Украина делает все необходимое для этого, заверил глава ОП.

Следующий обмен военнопленными между Россией и Украиной планируется провести на Пасху, 12 апреля. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов, пишут Новини.LIVE.

"Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим крупный обмен, а мы сделаем для этого все, что нужно", - заявил он.

Также Буданов отметил, что Третья мировая война уже давно идет и началась она в Украине.

Видео дня

"Она уже давно идет", - сказал он.

На вопрос, началась ли она у нас, Буданов ответил:

"Я думаю, что да".

Он заявил, что предсказать исход этой мировой войны невозможно:

"Посмотрим, это же война".

Кроме того, глава ОП Буданов прокомментировал мирные переговоры.

"Нет проблемы в том, чтобы встретиться с россиянами. Проблема в конечном результате", - отметил Буданов.

Он сказал, что, несмотря на определенную задержку, переговорный процесс продолжается.

Буданов также подтвердил, что главной точкой разногласий сторон остается вопрос Донбасса. В то же время он подчеркнул, что верит в мирный процесс.

Обмен пленными - последние новости

Как сообщал УНИАН, 5 марта 200 украинских воинов вернулись домой из российского плена. Среди них были защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья, воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что самому старшему освобожденному - 59 лет, самому младшему - 27 лет.

"Еще одна интересная особенность: 18 из вернувшихся защитников отпраздновали или отпразднуют день рождения в марте", - написал он.

По его словам, многие освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых зафиксирован критически низкий вес.

